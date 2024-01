India: inaugurazione tempio Rama, domani giornata di festa nell'Himachal Pradesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Stato dell'Himachal Pradesh, nel nord dell'India, ha proclamato una giornata di festa per domani, 22 gennaio, quando avverrà la cerimonia di consacrazione del Tempio di Rama ad Ayodhya, nell’Uttar Pradesh. Lo riporta il quotidiano "Hindustan Times". Tutte le scuole, le università e gli uffici pubblici resteranno chiusi per consentire ai dipendenti di partecipare alle celebrazioni. L'Himachal Pradesh è il primo fra i tre Stati dell'India amministrati dal Partito del Congresso, all'opposizione, a proclamare una giornata di festa per l'inaugurazione del tempio di Rama. Iniziativa che appare in contrasto con la posizione ufficiale del partito, la cui dirigenza ha respinto l'invito a partecipare alla cerimonia ad Adyodhya, alla quale prenderà invece parte il primo ministro Narendra Modi, grande promotore dell'iniziativa, insieme a parlamentari, attori, imprenditori e personalità dello sport indiano. In altri Stati guidati dal Congresso, come il Karnataka, non è stata ancora presa una decisione in merito alla proclamazione di una giornata di festa, come richiesto dal Partito del popolo indiano (Bjp) di Modi. (segue) (Inn)