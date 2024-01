India: inaugurazione tempio Rama, domani giornata di festa nell'Himachal Pradesh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana la Reserve Bank of India (Rbi) ha annunciato che non ci saranno transazioni sui mercati monetari, dei titoli di Stato e dei derivati durante il giorno dell’inaugurazione del tempio di Rama. Le banche, le compagnie di assicurazione e gli istituti finanziari pubblici osserveranno un orario ridotto, fino alle 14.30, così come le aziende e gli uffici pubblici. Il governo, infatti, ha precedentemente annunciato che il 22 gennaio sarà un semifestivo. Provvedimenti analoghi sono stati presi anche da alcuni governi statali. Nella cerimonia di inaugurazione, tra l’altro, sarà scoperta una scultura di Rama bambino, di cui oggi sono trapelate delle immagini sui social media. In vista dell’evento è stata emessa una serie celebrativa di sei francobolli. Oltre alle iniziative simboliche, il governo rivendica una “trasformazione monumentale” di Ayodhya, come recita un comunicato del ministero dell’Informazione, ricordando la recente costruzione o ristrutturazione di alcune infrastrutture per la connettività tra cui la stazione ferroviaria e l’aeroporto internazionale Maharishi Valmiki. (segue) (Inn)