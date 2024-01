India: inaugurazione tempio Rama, domani giornata di festa nell'Himachal Pradesh (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Modi ha intrapreso il 12 gennaio un rituale speciale della durata di undici giorni, comprendente “digiuni e regole ferree”, in vista della consacrazione del tempio. “Dio mi ha reso uno strumento per rappresentare tutto il popolo dell’India. Questa è una responsabilità enorme”, ha dichiarato in occasione dell’inizio del percorso di purificazione. “Ho il privilegio di essere presente nel momento della realizzazione del sogno che molte generazioni hanno vissuto nei loro cuori”, ha affermato, chiedendo le “benedizioni” dei suoi connazionali e dicendosi “sopraffatto dalle emozioni”. La costruzione del tempio è tra i punti del programma elettorale con cui il suo Bjp ha vinto le elezioni del 2019. Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione, i cui vertici erano stati invitati all’inaugurazione, ha annunciato che non parteciperà alla cerimonia, poiché la ritiene un’operazione di propaganda elettorale. Il responsabile della comunicazione del partito, Jairam Ramesh, ha spiegato che il tempio è ancora “incompleto”, accusando il Bjp di averne fatto un “progetto politico”. (segue) (Inn)