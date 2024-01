India: inaugurazione tempio Rama, domani giornata di festa nell'Himachal Pradesh (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha istituito il fondo fiduciario Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust per sovrintendere alla costruzione. La cerimonia della posa della prima pietra del tempio si è svolta il 5 agosto 2020 alla presenza del primo ministro Modi, dopo la conclusione di una lunga e complessa controversia giudiziaria, alla quale è collegata anche una sentenza della Corte suprema sul concetto di “pratica religiosa essenziale”. Per gli induisti il sito è il luogo di nascita di Rama. Anche i musulmani, però, lo ritengono un luogo di devozione perché vi sorgeva la moschea di Babri, fatta costruire nel XVI secolo sotto l’impero Moghul di Babur dal comandante Baqi Tashqandi e demolita il 6 dicembre del 1992 da una folla di attivisti indù in seguito alla degenerazione violenta di una manifestazione politica convocata dal Partito del popolo indiano e dall’organizzazione nazionalista induista di destra Vishva Hindu Parishad (Vhp). Seguirono mesi di scontri tra le comunità induista e islamica, nei quali morirono almeno duemila persone. (segue) (Inn)