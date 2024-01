India: inaugurazione tempio Rama, domani giornata di festa nell'Himachal Pradesh (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terreno fu successivamente comprato dallo Stato dell’Uttar Pradesh e nel 1994 la questione dell’acquisizione giunse alla Corte suprema, che emise una celebre e controversa sentenza sul ruolo della moschea nella pratica dell’Islam: la Corte giudicò costituzionalmente legittima la legge che consentiva allo Stato di acquistare quel terreno legato a pratiche religiose e argomentò che la preghiera può svolgersi in qualsiasi luogo e che non è indispensabile una moschea. Inoltre, i supremi giudici osservarono che il luogo di nascita di Rama non poteva essere spostato da un’altra parte mentre una moschea senza un particolare significato per l’Islam poteva essere trasferita altrove. (segue) (Inn)