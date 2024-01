Roma: panchina dello spaccio nel parco a Tor Sapienza, arrestati due giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevano stabilito la loro base di spaccio all'interno del parco pubblico di Tor Sapienza, questo quanto appurato dai poliziotti della Polizia di Stato del commissariato Romanina a seguito di un'approfondita attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori, camuffandosi per frequentatori del parco, sono riusciti a risalire al modus operandi dei due cittadini stranieri – successivamente identificati per un tunisino di 31 anni ed un peruviano di 20 -, i quali erano soliti stazionare verso l'ora di pranzo, in concomitanza con l'orario di uscita dal posto di lavoro dei potenziali clienti, su di una panchina in attesa. Infatti, poco prima che i due venissero fermati dagli agenti, sono stati colti sul fatto mentre, seduti su di una panchina, dopo aver estratto da uno zaino una busta con un cucchiaino ed un bilancino, erano impegnati a confezionare delle dosi. (segue) (Rer)