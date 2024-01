Roma: panchina dello spaccio nel parco a Tor Sapienza, arrestati due giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti, subito intervenuti, li hanno bloccati, vanificando un tentativo di fuga dei due e trovandogli indosso diversi quantitativi di stupefacente. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di recuperare e sequestrare quasi due etti di droga, tra hashish e cocaina, 3 bilancini di precisione e una somma di 700 Euro. Al termine del servizio i due stranieri sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, inoltre per il 20enne, è stato contestato anche il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L'Autorità Giudiziaria ne ha poi convalidato gli arresti. (Rer)