Medio Oriente: ministro Difesa britannico, "deludente" contrarietà Netanyahu a soluzione due Stati

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- E' "deludente" la posizione contraria del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, alla soluzione "due popoli, due Stati" per risolvere il conflitto mediorientale. Lo ha detto il ministro della Difesa del Regno Unito, Grant Shapps, intervenuto questa mattina in diretta sull'emittente televisivfa "Sky News". "Penso che sia deludente sentire Benjamin Netanyahu dica che non crede nella soluzione dei due Stati. In tutta onestà, per quanto ne so, l'ha detto per tutta la sua carriera politica. Non penso che arriveremo a una soluzione se non avremo una soluzione a due Stati", ha detto il ministro britannico. Shapps ha aggiunto che il Regno Unito “rimane fermamente legato” alla soluzione dei due Stati e che “non esiste un'altra opzione”. (Rel)