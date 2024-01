Difesa: Mbda, il Sea Viper della Marina britannica pronto ad affrontare le minacce balistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mbda ha ricevuto tre contratti del valore di circa 400 milioni di sterline (circa 465,5 milioni di euro) per incrementare e mantenere il sistema di difesa aerea per area estesa Sea Viper dei cacciatorpediniere Type 45 della Royal Navy, la marina britannica. Come riferisce un comunicato, due contratti, denominati Sea Viper Evolution, consentiranno ai cacciatorpediniere Type 45 di difendere il Gruppo d’attacco portaerei (Carrier Strike Group) dai missili balistici antinave (ASBMs - anti-ship ballistic missiles). Allo stesso tempo, un altro contratto fornirà supporto logistico (ISS- In Service Support) esteso e potenziato al Sea Viper per ulteriori cinque anni. Mbda è prime contractor e design authority del sistema d’arma Sea Viper che include il sensore (radar), il sistema di comando e controllo e il missile. Chris Allam, managing director di Mbda UK, ha dichiarato: “Questi contratti renderanno il Sea Viper il sistema di difesa aerea navale più efficace mai sviluppato per la Royal Navy, nel corso della nostra sessantennale storia come principale fornitore di sistemi di difesa aerea per la Marina britannica. Attraverso Mbda, vedranno inoltre il Regno Unito rafforzare ulteriormente la cooperazione con Francia e Italia con l’adesione al programma Aster 30 Block 1, dando al Regno Unito la capacità di abbattere i missili balistici antinave”. (segue) (Com)