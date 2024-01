Difesa: Mbda, il Sea Viper della Marina britannica pronto ad affrontare le minacce balistiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dei contratti Sea Viper Evolution, l’attività principale consisterà nel fornire delle testate Block 1 aggiornate e nuovi software, per la guida e per il seeker, agli attuali missili Aster 30 della Royal Navy, rendendoli in grado così affrontare le nuove minacce provenienti da missili balistici antinave, pur mantenendo la loro capacità, unica a livello mondiale, di guerra antiaerea. Verranno aggiornati anche il radar multifunzione Sampson e il sistema di gestione del combattimento del Type 45. Un team integrato di Mbda, composto da colleghi di Regno Unito, Francia e Italia, sta lavorando sugli aggiornamenti insieme a Bae Systems Maritime Services. Scott Jamieson, managing director di Bae Systems Maritime Services, ha dichiarato: “I nostri team di radaristi sono entusiasti di lavorare con Mbda sull’aggiornamento del nostro radar Sampson per il Sea Viper Evolution a bordo dei cacciatorpediniere Type 45 del Regno Unito. Questa nuova capacità costituirà un elemento chiave del programma di difesa balistica navale del Regno Unito”. (segue) (Com)