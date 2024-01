Difesa: Mbda, il Sea Viper della Marina britannica pronto ad affrontare le minacce balistiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda parte del Sea Viper Evolution prevede una fase di valutazione relativa all'inserimento del nuovo missile Aster 30 Block 1NT sui cacciatorpediniere Type 45, nonché gli ulteriori miglioramenti al radar e al sistema d'arma nel suo insieme, per fornire capacità leader a livello mondiale contro missili balistici manovranti a medio raggio con vettore terminale potenzialmente separabile. L’estensione del contratto di Supporto in Servizio (ISS-In Service Support) rimarrà impostato su un innovativo approccio di Mbda, basato sui dati, che ottimizza la disponibilità delle scorte, garantendo alla Royal Navy sistemi di armamento sempre pronti nel momento in cui si rendano necessari. (Com)