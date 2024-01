Business news Arabia Saudita, + 9 per cento di container in transito nei porti nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I porti sauditi hanno registrato un aumento del 9 per cento nella movimentazione annuale di container nel 2023, raggiungendo 11.380.302 unità, a testimonianza del successo del Regno nello sviluppo del settore marittimo. Questa cifra ha superato il totale di 10.439.620 container nel 2022, come riportato dall’agenzia di stampa saudita “Spa”. Allo stesso tempo, le strutture gestite dall’Autorità portuale saudita (Mawani) hanno ottenuto un aumento annuo del 12,07 per cento nella movimentazione di container nel 2023, per un totale di 8.443.746 rispetto a 7.534.307 nel 2022. Anche i container delle navi da crociera dell'ente hanno registrato un aumento annuo dell'8,96 per cento, raggiungendo 3.237.490 nel 2023. I container esportati hanno registrato un aumento del 13,88 per cento nei porti del Regno, raggiungendo 2.744.332 rispetto a 2.409.767 nel 2022. Inoltre, i container importati sono aumentati del 10,51 per cento per raggiungere 2.737.910 rispetto a 2.477.555 nel 2022. A livello regionale, i container delle navi da crociera hanno registrato un aumento del 6,23 per cento, raggiungendo 5.896.060 nel 2023. Questa crescita positiva nella movimentazione dei container riflette il successo del Regno nel suo ruolo di leader nello sviluppo del settore marittimo e dei servizi logistici per migliorare l'efficienza operativa nei porti sauditi. (Res)