Nato: viceministro Esteri russo, Steadfast Defender segnano ritorno alla Guerra fredda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portata delle esercitazioni della Nato Steadfast Defender 2024 segna il ritorno definitivo e irrevocabile dell'Alleanza al periodo della Guerra fredda. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa “Ria Novosti” il ​​viceministro degli Esteri della Federazione Russa Aleksander Grushko. "Queste esercitazioni sono un altro elemento della guerra ibrida scatenata dall'Occidente contro la Russia. Un'esercitazione di questa portata - 90 mila uomini e la partecipazione di 31 Paesi - segna il ritorno definitivo e irrevocabile della Nato agli schemi della Guerra fredda, quando il processo di pianificazione militare, le risorse e le infrastrutture venivano preparate al confronto con la Russia”, ha detto Grushko. Il viceministro ha osservato che “in effetti, questo è esattamente ciò cui puntano le esercitazioni”, visto che “verranno condotte tutta una serie di manovre ed esercitazioni per testare possibili scenari di confronto con un 'nemico comparabile' in tutti gli ambienti operativi e in tutti i teatri della zona di contatto", ha spiegato il viceministro. (segue) (Rum)