Nato: viceministro Esteri russo, Steadfast Defender segnano ritorno alla Guerra fredda (2)

- "È evidente, inoltre, che la preparazione delle esercitazioni avvenga in un ambiente riscaldato artificialmente di psicosi militare. Dichiarazioni irresponsabili su una possibile guerra con la Russia, per la quale gli abitanti dell'Europa 'dovrebbero prepararsi', sono giunte dal ministro della Difesa tedesco, dal comandante in capo della Svezia e dal presidente del comitato militare della Nato", ha ricordato il viceministro russo. "L'obiettivo è chiaro: demonizzare la Russia, giustificare l'aumento sfrenato delle spese militari e la politica completamente fallita di sostegno al regime di Kiev con l’obiettivo di infliggere una sconfitta strategica alla Russia e, allo stesso tempo, costringere i Paesi europei ad unirsi ancora più energicamente alla corsa agli armamenti per la gioia del complesso militare-industriale statunitense", ha concluso Grushko. (Rum)