Nato: viceministro Esteri russo, Steadfast Defender aumentano rischio incidenti militari

- Esercitazioni come le Steadfast Defender 2024 condotte dalla Nato aumentano il rischio di incidenti militari, ma la Russia non intende lasciarsi intimidire da dimostrazioni di forza così provocatorie. Lo ha affermato il vice ministro degli Esteri russo Aleksander Grushko all'agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Qualsiasi evento di questa portata aumenta significativamente il rischio di incidenti militari e destabilizza ulteriormente il contesto di sicurezza. Ma gli interessi della sicurezza europea oggi interessano poco a coloro che guidano la Nato; la questione principale per loro è mantenere questo strumento di influenza statunitense a galla nella lotta già persa per preservare l’egemonia occidentale a livello mondiale", ha detto Grushko. "La Russia non si farà impressionare con queste provocatorie dimostrazioni di forza. Abbiamo tutto il necessario per garantire in modo affidabile la nostra sicurezza", ha aggiunto il viceministro russo. (Rum)