Lenin: ricorre oggi il centesimo anniversario della morte (2)

- Con la firma del trattato di Brest-Litovsk, Lenin decise il ritiro della Russia dalla Prima guerra mondiale e concesse un'indipendenza temporanea alle nazioni non russe finite sotto il controllo di Mosca. La prima fase della politica di Lenin portò anche una ridistribuzione dei terreni agricoli e alla nazionalizzazione delle principali realtà industriali. La sua leadership fu vittoriosa nella guerra civile russa combattuta tra il 1917 e il 1922 contro l'esercito zarista. Non si può dimenticare, tuttavia, di come in quel periodo grazie alla polizia politica, la Ceka, avvenne l'uccisione di migliaia di dissidenti politici. Lenin è ricordato inoltre per aver costituito l'Internazionale comunista e la fondazione nel 1922 dell'Unione sovietica. In quell'anno, tuttavia, venne colpito da ben due ictus che ne invalidarono le capacità motorie sino a portarlo, progressivamente, alla morte il 21 gennaio del 1924. Tra le figure più influenti della storia, Lenin è stato oggetto postumo di un gigantesco culto della personalità sino alla dissoluzione dell'Unione sovietica avvenuta nel 1991. (Res)