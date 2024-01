Ucraina: direttore intelligence Budanov, Corea del Nord principale fornitore armi alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord è il principale fornitore di armi alla Russia: senza il sostegno di Pyongyang la situazione per Mosca sarebbe catastrofica. Lo ha affermato il direttore dell'intelligence militare ucraina (Gur), Kirill Budanov, in un'intervista al quotidiano britannico “Financial Times”. Budanov ha affermato che la Federazione Russa da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio del 2022 spreca più armi e munizioni di quante ne possa produrre e ha delle difficoltà per quanto concerne la qualità degli armamenti prodotti. "Questo è esattamente il motivo che spiega la ricerca di armi da parte della Russia in altri paesi", ha detto il direttore del Gur. Secondo Budanov, la Corea del Nord "ha consegnato una quantità significativa di munizioni di artiglieria. Ciò ha permesso alla Russia di respirare un po'". (segue) (Kiu)