Ucraina: direttore intelligence Budanov, Corea del Nord principale fornitore armi alla Russia (2)

- Il direttore del Gur, inoltre, ha osservato che la Russia non vorrebbe fare affidamento su tali aiuti provenienti dall'estero, in particolare da un Paese come la Corea del Nord che "è sempre stato considerato al di sotto di loro”. Per questo motivo, il fatto di dover chiedere aiuto a Pyongyang per Mosca “è un'umiliazione". Stando a quanto dichiarato da Budanov, inoltre, la Russia si sta confrontando anche con un problema di mancanza di manodopera, in quanto starebbe perdendo tanti o addirittura più militari di quelli che è in grado di reclutare. (Kiu)