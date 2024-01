Gaza: Mezzaluna rossa palestinese, 4 morti e 21 feriti in attacco israeliano a Jabalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono state uccise e altre 21 ferite in un bombardamento israeliano a est del campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. La ha detto riferito ieri sera la Mezzaluna rossa palestinese via X, precedentemente noto come Twitter. Il 7 ottobre 2023, il movimento palestinese Hamas ha condotto un massiccio attacco da Gaza contro Israele, prendendo di mira sia le forze militari che i civili. Questo ha causato la morte di oltre 1.200 persone in Israele, con altre 240 rapite. In risposta, Israele ha avviato attacchi di ritorsione, ha imposto un completo blocco su Gaza e ha condotto un'incursione terrestre volta a eliminare i combattenti di Hamas e a liberare gli ostaggi. (segue) (Res)