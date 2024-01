Gaza: Mezzaluna rossa palestinese, 4 morti e 21 feriti in attacco israeliano a Jabalia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità locali a Gaza hanno riportato ieri oltre 24.900 morti a causa degli attacchi israeliani. Questi dati non possono essere verificati in maniera indipendente ed includono sia vittime civili che membri di Hamas. Inoltre, non è possibile sapere con certezza se queste morti siano state causate dall'offensiva di Israele o come conseguenza del lancio di razzi da parte dello stesso movimento islamista palestinese caduti dell'interno della Striscia. Il 24 novembre, il Qatar ha avviato una mediazione tra Israele e Hamas, facilitando un accordo che prevedeva una tregua temporanea, lo scambio di prigionieri e ostaggi, oltre alla distribuzione di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. La tregua è stata prorogata più volte ed è scaduta il primo dicembre. (Res)