Medio Oriente: capo politico di Hamas incontra a Istanbul il ministro Esteri della Turchia

- Il ministro degli Affari esteri della Turchia, Hakan Fidan, ha incontrato questa notte a Istanbul il capo dell'ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, Ismail Haniyeh. Lo riferiscono diversi media turchi, citando fonti diplomatiche di Ankara. Durante l'incontro si è discusso del conflitto israelo-palestinese, compresa la possibilità di un raggiungere cessate il fuoco al più presto, la consegna e l'aumento di aiuti umanitari, lo scambio di prigionieri e una soluzione a due Stati per garantire una pace duratura. L'ultimo contatto tra Haniyeh, che fa base in Qatar, e la leadership turca risaliva a metà ottobre, spiegando le fonti. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è più offerto di mediare tra Israele, che ha più volte definito uno "Stato terrorista", e Hamas, definito come un "movimento di liberazione". Finora, tuttavia, i negoziati sono stati guidati principalmente da Qatar ed Egitto. (Tua)