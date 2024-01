Francia: sondaggio, Attal ottiene giudizi dal 37 per cento dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ascesa di Gabriel Attal all'incarico di premier francese è giudicata favorevolmente dal 37 per cento dei cittadini, mentre il presidente Emmanuel Macron ottiene il sostegno del 30 per cento della popolazione. E' quanto emerge da dal primo barometro mensile del 2024 dell'istituto Ipsos per il quotidiano “La Tribune”. Attal è il primo ministro sotto Macron che parte nel migliore dei modi. Poco dopo il loro arrivo, Edouard Philippe ha registrato il 31 per cento di giudizi favorevoli, Jean Castex il 33 per cento ed Elisabeth Borne il 27 per cento, secondo i precedenti sondaggi condotti da Ipsos. Per quanto riguarda il titolare dell'Eliseo, il 65 per cento giudica in modo sfavorevole il suo operato. Nel nuovo governo Attal, il ministro dell'Economia Bruno Le Maire, in carica da quasi sette anni, è il più popolare (44 per cento), seguito dal collega del dicastero dell'Interno Gérald Darmanin (32 per cento) e Rachida Dati alla Cultura (23 per cento). La ministra dell'Istruzione Amélie Oudéa-Castéra, al centro di una polemica legata ai suoi figli, è ultima in classifica (6 per cento).(Frp)