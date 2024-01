Germania: "Der Spiegel", Hamas chiese di incontrare Merkel nel 2006

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas nel mese di gennaio del 2006 chiese di poter incontrare l'allora cancelliera tedesca, Angela Merkel. Lo riferisce il settimanale "Der Spiegel" citando diverse fonti secondo cui la richiesta sarebbe pervenuta a Merkel durante la sua prima visita a Gerusalemme. Pochi giorni prima, Hamas aveva vinto le elezioni del Consiglio nazionale palestinese. Secondo le fonti del settimanale, Merkel in quell'occasione esitò: Hamas era iscritta alla lista delle sanzioni dell'Ue, i suoi conti erano congelati e la cancelliera probabilmente riteneva che Hamas volesse strumentalizzare tale incontro contro Israele e l'Autorità nazionale palestinese (Anp). Tuttavia, Merkel non si volle limitare semplicemente a respingere la richiesta, dato che Hamas aveva vinto le elezioni: per questo motivo, l'allora cancelliera, invio un messaggio alla leadership di Hamas chiedendo loro di riconoscere il diritto di Israele a esistere o almeno a muoversi chiaramente in questa direzione. Il colloquio con Hamas, alla fine, non si concretizzò e Merkel non ricevette più altre richieste dalla fazione palestinese durante il suo mandato di cancelliera. (Geb)