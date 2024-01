Medio Oriente: Tajani, Herzog aperto a soluzione due popoli due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Israele, Isaac Herzog, è “sembrato più disponibile” del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ad accettare “l’unica soluzione per la pace”, che prevede due popoli e due Stati, uno palestinese e l’altro israeliano. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista a “La Stampa”. “E’ la goccia che scava la roccia per convincere le due parti, ma i due popoli e due Stati sono l’unica soluzione per la pace”, ha detto Tajani. “Noi continuiamo a lavorare per i due popoli due Stati, unica opzione per la stabilità in quell’area. Non è un compito facile. Netanyahu non vuole, Hamas non vuole. Il presidente israeliano Herzog mi è sembrato più disponibile a far nascere uno Stato palestinese. Con un interregno vigilato dall’Onu, sotto la guida di un Paese arabo. L’Italia è disponibile eventualmente a mandare dei soldati. Questa è la proposta italiana di cui parlerò mercoledì e giovedì, nella mia visita in Libano, Israele e Palestina”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. (segue) (Res)