Medio Oriente: Tajani, Herzog aperto a soluzione due popoli due Stati (2)

- “Herzog, ripeto, mi pare persona di buona volontà e ha una visione più pacifica, aperta ad alcuni spiragli per procedere”, ha aggiunto il ministro, spiegando come Hamas debba anzitutto liberare gli ostaggi. “L’organizzazione militare fuori da Gaza, perché è un impedimento per la pace. Finché l’ala militare non sarà sconfitta, non sarà possibile mediazione. Israele deve accettare lo Stato palestinese. Al popolo palestinese bisogna dare un sogno. L’Autorità nazionale palestinese deve essere rafforzata”, ha concluso il capo della diplomazia italiana. (Res)