Business news: governo Usa valuta una cessione fino al 4 per cento di Eni

- Il governo italiano sta pianificando di vendere una quota fino al quattro per cento di Eni, dopo che la società guidata da Claudio Descalzi avrà completato il proprio piano per il riacquisto di azioni proprie, in scadenza ad aprile. Fonti anonime hanno riferito a “Bloomberg” che la decisione consentirebbe al governo di Giorgia Meloni di incassare circa due miliardi di euro e ridurre il debito. Secondo le fonti, le discussioni sono ancora in corso e la situazione “potrebbe cambiare”. (Was)