Business news: Pontecorvo (Leonardo), mettiamo nostra conoscenza a disposizione del Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- L’Italia ha una materia prima indispensabile nell’era digitale, la conoscenza, e il gruppo Leonardo è pronto a metterla a disposizione dei suoi partner, tra cui il Kazakhstan. Lo ha detto il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, nel suo intervento alla Tavola rotonda sugli investimenti Italia-Kazakhstan, organizzata alla Farnesina alla presenza del presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev e del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Il diplomatico ha ribadito l’impegno di Leonardo a rafforzare la cooperazione con il Paese entrasiatico in tutti i settori, contribuendo a migliorarne la qualità della vita e a favorirne il progresso tecnologico. Dopo aver fatto riferimento agli ultimi prodotti sviluppati dall’azienda in materia di tecnologia aerospaziale, sicurezza marittima e lotta agli incendi boschivi, Pontecorvo ha ricordato anche i progressi compiuti da Leonardo sul fronte della tecnologia digitale e dell’intelligenza artificiale, menzionando in particolare il supercomputer davinci-1. “La conoscenza – ha sottolineato il presidente di Leonardo – condizionerà sempre più lo sviluppo dei Paesi e interverrà negli equilibri geopolitici globali. Può definire il peso politico di una nazione”. Leonardo “vuole essere al fianco del Kazakhstan” su questo fronte, ha detto Pontecorvo, evidenziando il ruolo della tecnologia come “ponte tra le nazioni”. (Res)