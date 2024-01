Business news: nuovi dettagli sul complesso di gallerie del vento realizzato in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si è dotata del complesso di gallerie del vento più vasto al mondo, mentre ingegneri e scienziati lavorano per costruire il primo, grande aereo civile a reazione del Paese asiatico. A fornire dettagli sul complesso di tunnel è stato un articolo pubblicato a dicembre sulla rivista accademica cinese “Acta Aerodynamica Sinica” dall’ingegnere Wu Junqiang, del Centro di ricerca e sviluppo aerodinamico cinese di Mianyang, nella provincia sud-occidentale di Sichuan. Dal 2007 sono state investite risorse per costruire 18 gallerie del vento in tutto il Paese, quattro delle quali con dimensioni pari o superiori agli otto metri. Quelle presenti in Occidente, dove vengono riprodotte le condizioni di volo per modelli sviluppati da Boeing e Airbus, non superano le dimensioni di 5 metri. (Cip)