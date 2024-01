Business news: algerina Sonatrach e libica Noc estendono cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato della compagnia energetica algerina Sonatrach, Rachid Hachichi, e il presidente della National Oil Corporation (Noc) libica, Ferhat Bengdara, hanno firmato a Tripoli un emendamento per estendere la cooperazione nell'esplorazione e nello sviluppo di risorse convenzionali e non convenzionali. Lo riferisce un comunicato stampa della stessa Sonatrach. L'accordo, in realtà un emendamento che integra una precedente lettera d’intenti, prevede inoltre lo sviluppo dell'esplorazione di petrolio e gas di giacimenti marginali non sfruttati, con tecniche di recupero secondario e terziario dei giacimenti esauriti, nonché lo sviluppo di attività legate alla transizione energetica e alle energie da fonti rinnovabili, oltre alla formazione e allo scambio di esperienze. Inoltre, la controllata Sonatrach-Sipex e la stessa Noc hanno firmato altri emendamenti ancora, relativi all'estensione dei periodi esplorativi nelle due zone contrattuali 95/96 e 65 situate nel bacino di Ghadames in Libia. Gli accordi sono stati firmati nel corso della seconda edizione dell'Energy and Economy Summit tenutosi a Tripoli, in Libia. Il 7 novembre 2023, Sonatrach ha completato la ripresa delle sue attività in Libia, che consentirà l'attuazione degli obblighi contrattuali nel campo dell'esplorazione riguardanti le zone contrattuali “065” e “96/95” situate nel bacino di Ghadamès. La prosecuzione dell'attività di Sonatrach arriva dopo a revoca dello stato di forza maggiore, in risposta all'appello della National Oil Company rivolto alle aziende globali attive nel settore del petrolio e del gas in Libia. (Ala)