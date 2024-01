Business news: drone Turchia mette fuori uso la centrale elettrica di Darbasiyah dopo attacco Pkk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco con drone attribuibile alla Turchia ha messo fuori uso la centrale elettrica di Darbasiyah, nella campagna del governatorato di Al Hasakah, nel nord-est della Siria. Lo ha riferito l'agenzia di stampa filo-governativa siriana “Sana”. Da parte sua, l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), una Ong con sede a Londra che dispone di un'ampia rete di informatori sul campo, ha riferito che "gli aerei turchi hanno preso di mira per la seconda volta la centrale elettrica di Qamishli, nel nord del Paese", aggiungendo che "un lavoratore è rimasto ferito nell'attacco alla centrale di Darbasiyah". L'aviazione turca sta conducendo operazioni aeree nel nord dell'Iraq e della Siria dopo che, lo scorso 12 gennaio, nove militari turchi sono stati uccisi in un attacco compiuto dal Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). “Continuiamo a distruggere i covi dei terroristi (…) come risultato delle operazioni aeree a sorpresa organizzate nelle aree di Metina e Gara, nel nord dell'Iraq, altri 10 membri del Pkk sono stati neutralizzati", ha dichiarato il ministero della Difesa turco. In totale, 24 membri del Pkk sono stati "eliminati" durante i raid aerei in Iraq e Siria, ha dichiarato il ministero in un altro comunicato. (Lib)