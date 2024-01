Business news: Arabia Saudita, accordo Saudi Chemical-Dyno Nobel su impianto di nitrato di ammonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Saudi Chemical ha firmato un accordo con Dyno Nobel - società con il quartier generale in Australia e Stati Uniti - per la creazione di un impianto di produzione di nitrato di ammonio e acido nitrico, a Ras al Khair, in Arabia Saudita. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”, secondo cui l’intesa mira a sostenere i settori vitali e i progetti strategici allineati con la Vision 2030 del Regno. L’obiettivo è localizzare la produzione di materie prime necessarie alla fabbricazione di esplosivi civili e militari per sviluppare soluzioni per la difesa e l'industria mineraria in Arabia Saudita. L'azienda ha precisato che il memorandum d'intesa ha una durata di sei mesi, durante i quali si procederà a una revisione approfondita degli studi preliminari e del modello finanziario del progetto. Inoltre, una delle società di ingegneria specializzate genererà i progetti iniziali, che culmineranno in una valutazione conclusiva della fattibilità dell'impresa. Thamer al Muhid, amministratore delegato del gruppo e direttore generale di Saudi Chemical Co, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di collaborare con Dyno Nobel e di unire competenze e risorse per promuovere la realizzazione degli ambiziosi programmi della Vision 2030 del nostro Paese". (Res)