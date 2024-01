Business news: Arabia Saudita, l'inflazione scende all'1,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati ufficiali, l’inflazione dell’Arabia Saudita è scesa all’1,5 per cento nel dicembre 2023, rispetto all’1,7 per cento del mese precedente. Lo ha reso noto l’ultimo rapporto dell'Autorità Generale di Statistica, secondo cui il calo del tasso su base mensile è stato determinato da una diminuzione dello 0,3 per cento nei prezzi di cibo e bevande. Rispetto a novembre, a dicembre i prezzi dei trasporti sono diminuiti dello 0,4 per cento, mentre le spese per abbigliamento e calzature sono diminuite dello 0,3 per cento. D’altro canto, i prezzi dell’istruzione e del tabacco non hanno mostrato variazioni significative nell’ultimo mese del 2023 rispetto a novembre. A dicembre i prezzi di casa, acqua, elettricità, gas e altri combustibili sono aumentati dello 0,7 per cento. (Res)