Business news: Libia, Mellitah Oil and Gas Company aumenterà produzione di 30 mila barili

- Mellitah Oil and Gas Company (Mog), joint-venture paritetica tra Eni e la National Oil Corporation (Noc), aumenterà la produzione di 30 mila barili dall'attuale output stimato in 186 mila barili al giorno. E’ quanto emerge dall'incontro annuale di presentazione dell'attività della Mog presieduta dal presidente della Noc, Farhat Bengdara. Quest’ultimo ha elogiato “il successo dell'azienda nel collegare i pozzi di petrolio e gas nel giacimento di Al Wafa e altro, nonché nella manutenzione di una serie di altri pozzi con l'obiettivo di mantenere la produzione e aumentarne i tassi”, si legge in una nota. (Lit)