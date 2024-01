Business news: Nigeria, inflazione annuale al 28,9 per cento a dicembre, la più alta dal 1996

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale della Nigeria è salito a dicembre al 28,9 per cento, il livello più alto registrato dal 1996. Lo riferisce l’istituto nazionale di statistica, ricordando che l’indice ha continuato a salire ed a novembre si attestava al 28,2 per cento. Dal 2015 l’inflazione complessiva ha costantemente superato il limite imposto dalla Banca centrale, compreso fra il 6 e il 9 per cento, a causa di un sostanziale deprezzamento del naira. Questo si è accentuato prima con la decisione del governo Tinubu di revocare i sussidi sulla benzina, quindi con la liberalizzazione dei cambi a giugno scorso. A dicembre sono aumentati in particolare i prezzi dei prodotti alimentari, l’indice più significativo per stimare l’inflazione: nel mese considerato questi sono balzati al 33,9 per cento, in aumento rispetto al 32,8 per cento del mese precedente e mai così alti dall’agosto 2005. In aumento anche il tasso annuale di inflazione di fondo, che esclude i prodotti agricoli, indice salito a dicembre alla quota record del 23,07 per cento rispetto al 22,55 per cento di novembre. Su base mensile, infine, a dicembre i prezzi al consumo sono aumentati del 2,3 per cento, con un aumento del 2,1 per cento rispetto a novembre. (Res)