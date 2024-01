Business news: Costa d'Avorio, presidente Ouattara, emetteremo un eurobond la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Costa d’Avorio emetterà un eurobond la prossima settimana, diventando il primo Paese dell'Africa sub-sahariana a farlo dopo quasi due anni. Lo ha annunciato il presidente Alassane Ouattara parlando ad un evento tenuto nella capitale commerciale, Abidjan. "Il governo continuerà la trasformazione strutturale dell'economia ivoriana, l'accelerazione degli investimenti in molti settori come la tecnologia digitale e i trasporti, nonché lo sfruttamento delle recenti scoperte di petrolio e gas", ha detto il capo dello Stato in un discorso trasmesso in diretta televisiva, senza precisare l'entità del titolo che il governo intende emettere. In seguito all'annuncio, il rendimento degli eurobond del Paese con scadenza a luglio sono scesi di 17 punti base, attestandosi all’8,36 per cento. Secondo le proiezioni degli organismi multilaterali, tuttavia, la Costa d'Avorio diventerà quest'anno una delle economie in più rapida crescita nella regione. L'emissione del titolo internazionale denota una rinnovata fiducia nelle prospettive economiche del Paese africano e riflette un forte voto di fiducia da parte degli investitori internazionali nel suo potenziale economico. Si prevede che i fondi raccolti dagli eurobond verranno utilizzati per progetti infrastrutturali e per lo sviluppo economico. Secondo gli analisti, inoltre, il successo dell’emissione di eurobond da parte della Costa d’Avorio potrebbe potenzialmente aprire la strada ad altri Paesi della regione di accedere ai mercati internazionali dei capitali, aprendo a nuove opportunità di crescita economica e di sviluppo nell’Africa sub-sahariana. (Res)