Business news: algerina Sonatrach prevede di riprendere attività in Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica algerina Sonatrach prevede di riprendere le proprie attività esplorative in Niger. Lo ha reso noto l’amministratore delegato della società, Rachid Hachichi. Sul mercato nigerino degli idrocarburi, il gruppo algerino è impegnato in un progetto nel campo della ricerca-esplorazione attraverso la sua controllata Sonatrach-Sipex. Il contratto riguarda la ricerca di idrocarburi nella regione di Kafra, al confine algerino-nigeriano, in due pozzi esplorativi, KFR-1 e KFRN-1. La ripresa dell'attività di Sonatrach fa presagire un disgelo degli investimenti esteri in Niger, sette mesi dopo il colpo di stato che portò al rovesciamento del presidente Mohamed Bazoum, nel mese di luglio dell'anno scorso. Questa riconciliazione potrebbe aprire la strada anche alla ripresa dei lavori sulla parte nigerina del progetto del gasdotto transahariano, che dovrebbe trasportare oltre 30 miliardi di metri cubi di gas dalla Nigeria alle coste algerine attraversando il Niger. Da parte sua, Hachici ha affermato che “il gruppo segue da vicino tutte le opportunità disponibili sul mercato internazionale dell'energia, e studia le possibilità di ampliare il proprio campo d'azione attraverso nuovi progetti e investimenti nel continente africano”. (Ala)