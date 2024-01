Business news: Kenya, via libera per nuova tranche di credito Fmi, governo "in linea" con riforme richieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) può procedere all'esborso immediato di una nuova tranche di credito a favore del governo del Kenya, le cui performance nell'attuazione delle riforme richieste sono "sostanzialmente in linea" con quanto concordato. Lo scrive il comitato esecutivo dell'Fmi nella nota conclusiva della sesta missione di revisione effettuata nel Paese per monitorare l'attuazione degli accordi Extended Fund Facility (Eff) ed Extended Credit Facility (Ecf), approvati nell'aprile 2021 e prorogati di 10 mesi nel luglio 2023 fino all'aprile 2025. La decisione del Consiglio, si legge, consente l'esborso immediato di circa 624,5 milioni di dollari nell'ambito degli accordi Eff ed Ecf, portando gli esborsi totali a questo riguardo a circa 2,6 miliardi di dollari. La decisione consente inoltre un esborso immediato di circa 60,2 milioni di dollari nell'ambito dell'accordo sul Fondo per la resilienza e la sostenibilità del Kenya (Rsf). "La costante attuazione del pacchetto di politiche e riforme è la chiave per mantenere la stabilità macroeconomica, rafforzare la sostenibilità del debito e creare riserve contro gli shock", scrivono i tecnici del Fondo, osservando che le risposte politiche a breve termine dovrebbero integrare le misure necessarie per rafforzare le prospettive a medio termine del Kenya verso un’economia vivace, inclusiva, verde e orientata al mercato. (Res)