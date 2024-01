Business news: Etiopia, aggressione dipendenti, Banca africana di sviluppo riprende il suo lavoro nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) ha dichiarato che tutto il suo staff internazionale tornerà in Etiopia, un mese dopo aver ritirato i suoi dipendenti dal Paese in seguito ad un'aggressione da parte delle forze di sicurezza. "La banca riprenderà le normali operazioni nel Paese dopo aver ricevuto garanzie di sicurezza da parte delle autorità", si legge in una nota dell'Afdb diffusa oggi. la decisione fa seguito ad un incontro avvenuto alla fine di dicembre tra il presidente dell'Afdb, Akinwumi Adesina, e il primo ministro etiope Abiy Ahmed, il quale ha presentato le sue scuse assicurando sicurezza e protezione al suo personale. "Alla luce degli incontri produttivi (tra Ahmed e Adesina), delle scuse formali del governo e degli impegni fermi per affrontare le questioni relative all'incidente, la banca riprenderà ora le sue normali operazioni in Etiopia", prosegue la nota, aggiungendo che il governo etiope si è impegnato a collaborare alle indagini sui fondi mancanti che avrebbero dovuto essere trasferiti alla banca. In un post sul suo account X (ex Twitter), il premier Ahmed ha affermato da parte sua che la banca è un partner essenziale nel perseguimento della sovranità alimentare dell’Etiopia. "Rimaniamo impegnati a rafforzare le nostre relazioni attraverso il sostegno di mio fratello, presidente della Banca (Adesina)", ha scritto Ahmed. (Res)