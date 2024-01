Regno Unito: ministero Difesa, 471 milioni di euro per modernizzare sistema missilistico Sea Viper

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito spenderà 471 milioni di euro per modernizzare il sistema missilistico antiaereo Sea Viper. E' dati quanto riferisce il ministero della Difesa. Secondo quanto riferito, il contratto è stato concluso con la divisione britannica di Mbda, azienda specializzata per la produzione di sistemi missilistici. Il sistema Sea Viper sarà dotato di missili con nuove testate e di software per contrastare le minacce dei missili balistici. Il Sea Viper viene utilizzato dalle forze britanniche per colpire i droni utilizzati dai ribelli yemeniti Houthi per attaccare le navi in transito nel Mar Rosso. (Rel)