Business news: Iraq eroga quote finanziarie bilancio, inviati 470 milioni di dollari a Erbil

- Il governo dell'Iraq ha inviato 615 miliardi di dinari iracheni (circa 470 milioni di dollari) a Erbil per garantire gli stipendi dei dipendenti della regione autonoma del Kurdistan. Lo ha riferito una fonte governativa all'agenzia di stampa irachena "Shafaq". La decisione del governo iracheno arriva in seguito all'incontro, il 14 gennaio a Baghdad, tra il presidente iracheno, Abdullatif Rashid, e il presidente del Kurdistan, Nechirvan Barzani, in cui i due hanno affermato la necessità di risolvere le questioni in sospeso tra Erbil e Baghdad, sottolineando l'importanza di erogare le quote finanziarie previste dal bilancio. Nel loro incontro, Rashid e Barzani hanno discusso delle condizioni politiche e di sicurezza in Iraq e nella regione del Kurdistan, le relazioni tra Erbil e Baghdad, i negoziati per affrontare le questioni e gli ultimi sviluppi nella regione e il loro impatto. Entrambi i leader hanno sottolineato la necessità di risolvere le questioni tra Erbil e Baghdad sulla base della Costituzione e di continuare il dialogo tra il governo regionale del Kurdistan e il governo iracheno. Per quanto riguarda i conflitti regionali, i leader hanno sottolineato il non coinvolgimento dell'Iraq, esortando tutte le parti a proteggere gli interessi più importanti del Paese, la pace, la stabilità e ad evitare qualsiasi caos o complicazione. Da parte sua, in una nota stampa, la presidenza irachena ha sottolineato l'importanza di rafforzare la sicurezza e la stabilità, la cooperazione e il coordinamento per soddisfare le esigenze e i bisogni dei cittadini. (Irb)