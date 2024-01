Business news: l'Egitto potrebbe cartolarizzare le entrate del Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto sta valutando di cartolarizzare le entrate in valuta estera, in particolare gli introiti derivanti dal Canale di Suez. Lo ha reso noto un documento pubblicato dal Consiglio dei ministri, secondo cui il governo prevede di raccogliere 10 miliardi di dollari circa dalla cartolarizzazione di questi proventi per ovviare alla carenza di dollari nelle casse della Banca centrale. Di fatto, l'idea è quella di utilizzare i guadagni in valuta estera come una forma di "garanzia" per il valore futuro di titoli finanziari. "I flussi di valuta estera provenienti dalle entrate del Canale di Suez costituiscono il sottostante (la garanzia) dei nuovi titoli finanziari che andranno emessi sui mercati internazionali per fare cassa e ripagare i debiti e interessi. Resta da vedere se i finanziatori esteri ritengono sostenibili nel tempo le entrate del Canale data la situazione di guerra o di guerre che stanno crescendo nell'area", spiega ad "Agenzia Nova" Umberto Triulzi, professore ordinario di Politica Economica all’Università di Roma “La Sapienza”. Secondo il quotidiano egiziano “Al Shorouk”, le entrate in valuta forte nel Paese delle piramidi provengono principalmente dalle esportazioni, dal turismo, dalle rimesse dei lavoratori e dal Canale di Suez. Per l’ex capo dell’Autorità di vigilanza finanziaria, Sherif Samy, il governo potrebbe ricorrere alla cartolarizzazione del patrimonio delle azioni statali in progetti petroliferi, minerari o in alcune attività legate al Canale di Suez. L’assistente del primo ministro egiziano, Osama el Gohary, ha affermato che il progetto del governo prevede la cartolarizzazione del 20-25 per cento delle entrate statali in valuta estera, senza specificare esplicitamente le entrate del Canale di Suez, crollate del 40 per cento a dicembre a causa degli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi nel Mar Rosso. Un rapporto della Banca centrale dell'Egitto sulla situazione esterna dell'economia egiziana rivela che i debiti esteri che il governo del Cairo dovrà rimborsare nel 2024 ammontano a circa 29 miliardi di dollari: questo valore comprende pagamenti di interessi per un totale di oltre 6 miliardi di dollari e rate del debito stimate a circa 22 miliardi di dollari. Secondo il rapporto, circa 14 miliardi di dollari dovranno essere pagati durante la prima metà del 2024, mentre circa 14 miliardi di dollari dovrebbero essere pagati durante la seconda metà dello stesso anno. Mercoledì scorso, 10 gennaio, la banca statunitense JP Morgan ha escluso l'Egitto dalla sua serie di indici dei titoli di stato dei mercati emergenti a partire dal prossimo 31 gennaio. Hassan al Sadi, professore di economia finanziaria all’Università del Cairo, ha dichiarato ad "Al Arabiya Business" che questo sviluppo comporterà grandi difficoltà per l'Egitto nell’offrire nuove obbligazioni in valuta forte. “Il governo ricorrerà al raddoppio degli interessi per compensare gli investitori stranieri per i rischi derivanti dall’impossibilità di trasferire i suoi soldi all’estero”, ha aggiunto Al Sadi. Secondo i piani del governo egiziano, l’Egitto intende reperire fonti in valuta estera per un valore di 300 miliardi di dollari entro il 2030, allo scopo di rafforzare la solidità e la flessibilità dell’economia. Il governo egiziano mira a raggiungere il volume delle esportazioni a 145 miliardi di dollari nel 2030, aumentando del 20 per cento gli introiti del turismo per raggiungere i 45 miliardi di dollari e gli investimento diretti esteri del 10 per cento per raggiungere i 19 miliardi di dollari durante il nuovo mandato egiziano. (Cae)