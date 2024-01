Business news: Libano, al vaglio legge per recupero depositi bancari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Libano sta studiando una legge per il recupero dei depositi bancari che "sarà finalizzata il prima possibile", dando priorità ai correntisti "con risparmi inferiori a 100 mila dollari". Lo ha dichiarato il primo ministro libanese uscente, Najib Miqati, al sito web "Asharq Business", a margine del Forum economico mondiale in corso a Davos, in Svizzera. Dall’ottobre del 2019, milioni di libanesi hanno visto l'accesso ai loro conti bancari progressivamente limitato, mentre la valuta locale ha perso quasi il 90 per cento del suo valore. Diverse persone hanno fatto irruzione nelle banche nelle quali avevano un conto corrente a loro nome, per recuperare i propri risparmi. La crisi dei depositi in Libano rappresenta un ulteriore ostacolo alle trattative con il Fondo monetario internazionale (Fmi), il quale sarebbe favorevole al rimborso dei depositi di tutti i correntisti, a condizione che ciò avvenga al di fuori dei termini dell’accordo con il Paese. Nell’aprile 2022, Beirut aveva siglato con l’Fmi un accordo preliminare per l’erogazione di tre miliardi di dollari in quattro anni. La crisi dei depositi, tuttavia, rischia di rimetterlo in discussione, dal momento che l’accordo garantisce solo i depositi fino a 100 mila dollari, prevedendo sconti per quelli di importo superiore o la trasformazione in azioni o in altre forme di pagamento indirette. Per l’Fmi, l’equazione è semplice: il Libano deve avviare le riforme previste dall’accordo firmato nel 2022 per sanare le sue finanze, ristrutturare il sistema bancario e rilanciare l'economia, altrimenti le prospettive di crescita rimarranno molto limitate. E più i leader procrastinano l’avvio effettivo di queste riforme, meno denaro rimarrà da restituire ai risparmiatori. Nella sua valutazione definitiva sul Libano, pubblicata a giugno 2023, l’Fmi aveva stimato che la mancata ristrutturazione del settore finanziario tra marzo 2020 e gennaio 2023 aveva causato una perdita aggiuntiva di 10 miliardi di dollari per i clienti delle banche. Parlando ad "Asharq Business", il primo ministro libanese ha osservato che, una volta attuate le riforme previste dall'accordo del 2022, "il Libano sarà sulla strada della piena ripresa". (segue) (Lib)