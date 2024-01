Business news: Mar Rosso, Shell sospende navigazione fino a nuovo avviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera britannica Shell non farà più transitare le sue navi attraverso il Mar Rosso fino a nuovo avviso, a causa delle minacce poste dai ribelli sciiti yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, al trasporto marittimo. Lo riferisce quest'oggi il quotidiano statunitense Wall Street Journal. L'azienda multinazionale con sede a Londra, aggiunge il giornale Usa, ha preso questa decisione la settimana scorsa, tenendo conto delle minacce ai suoi equipaggi e del rischio di fuoriuscite di petrolio in caso di attacchi. (Was)