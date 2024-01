Business news: ad Chevron, da tensioni regionali "rischio reale" per mercato petrolifero globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni nel Mar Rosso, teatro degli attacchi delle milizie filoiraniane yemenite Houti contro il traffico marittimo commerciale, pongono un rischio "molto reale" per il regolare funzionamento del mercato globale del petrolio, e dunque per la stabilità dei prezzi di tale cruciale risorsa energetica. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del colosso petrolifero Chevron, Michael Wirth, nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Cnbc". "Osserviamo quanto accade molto attentamente. La sicurezza del nostro personale è la cosa più importante cui lavoriamo ogni singolo giorno. Abbiamo navi che attraversano il Golfo arabico e il Mar Rosso regolarmente", ha spiegato l'ad. "Coordiniamo gli spostamenti di ogni nave con gli Stati Uniti e le altre autorità militari nella regione, ma è una situazione molto seria, e sembra peggiorare", ha detto Wirth. Gli attacchi sferrati dagli Houti hanno costretto diverse compagnie petrolifere, incluse Bp, Msc, Hapag-Lloyd e Cma Cgm ha modificare le rotte delle loro navi nelle ultime settimane, col rischio di ritardi nelle consegne e aumenti dei prezzi del petrolio. (Was)