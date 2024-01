Business news: Mar Rosso, Nippon Yusen sospende transito navi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia giapponese di trasporti marittimi Nippon Yusen ha annunciato di aver sospeso il transito delle sue navi nel Mar Rosso, in risposta agli attacchi sferrati dalle milizie yemenite filoiraniane Houthi contro le navi commerciali nella regione. "Sospenderemo il transito nel Mar Rosso di tutte le navi che operiamo", ha dichiarato un portavoce dell'azienda, nota anche come Nyk Line, aggiungendo che la decisione è stata assunta per "assicurare la sicurezza degli equipaggi". Attraverso il Mar Rosso transita circa il 12 per cento del commercio marittimo globale, ma gli attacchi sferrati dagli Houthi dopo l'inizio del conflitto tra Israele e l'organizzazione islamista palestinese Hamas hanno spinto molte compagnie marittime a dirottare le loro navi e circumnavigare l'Africa, non ricadute sui tempi di consegna e i costi di trasporto di merci e risorse. (Git)