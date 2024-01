Business news: Davos, premier Hachani incontra vertici Fmi e Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro tunisino, Ahmed Hachani, ha incontrato diversi funzionari statali e istituzioni finanziarie internazionali nell'ambito della sua partecipazione alla 54esima edizione del World economic forum di Davos. Un comunicato della presidenza del governo afferma che Hachani ha incontrato separatamente il direttore generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, la presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Odile Renaud Basso e il segretario generale dell'Area di libero scambio continentale africana (Zlecaf), Wamekle Mene. Durante le consultazioni il capo del governo tunisino ha avuto modo di discutere del finanziamento del processo di sviluppo in Tunisia in tutte le sue dimensioni, in particolare quella sociale, e di fare il punto sul rafforzamento della cooperazione finanziaria e tecnica. Secondo la stessa fonte, Hachani ha sottolineato "le difficoltà incontrate dalla Tunisia, soprattutto in termini di finanza pubblica, a seguito delle tensioni geopolitiche globali". I vertici di questi istituti finanziari hanno riaffermato il loro impegno risoluto a continuare a sostenere la Tunisia e ad aiutare la sua ripresa economica, invitando tuttavia il governo tunisino ad adottare ulteriori riforme. Hachani ha anche incontrato il ministro degli Esteri saudita, il principe ereditario Faisal bin Farhan al Saud, con cui ha parlato di cooperazione bilaterale e le modalità per sviluppare ulteriormente le relazioni tra i due Paesi. Hachani è accompagnato in questa visita dalla ministra delle Finanze, Siham Namsia, e dal sottosegretario presso il ministro degli Affari esteri, dell'Immigrazione e dei tunisini all'estero, Mounir Benjiba. Più di 60 capi di Stato e di governo, rappresentanti della società civile, dei media e del mondo accademico stanno discutendo a Davos, in Svizzera, delle questioni globali più urgenti. "Ricostruire la fiducia" è il tema chiave del 54esimo appuntamento del World economic forum. Quattro i temi principali attorno ai quali ruotano gli eventi in programma: raggiungere la sicurezza e la cooperazione in un mondo fratturato, creare crescita e occupazione per una nuova era, l'intelligenza artificiale come forza trainante dell'economia e della società, una strategia a lungo termine per il clima, la natura e l'energia. (Tut)