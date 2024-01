Business news: Tokayev, Kazakhstan pronti a diventare fornitore di minerali critici dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan, con oltre 5 mila depositi ancora non esplorati e 19 materie prime rare su 34 prodotte, è pronto a diventare un grande fornitore di minerali critici per l’Italia e per l’Europa. Lo ha sottolineato il presidente Kassym-Jomart Tokayev in occasione della Tavola rotonda sugli investimenti organizzata alla Farnesina. Il leader kazakho ha ricordato come l’energia sia una pietra miliare della cooperazione tra i due Paesi, ha sottolineato come Astana sia “un partner leale” e ha menzionato il ruolo di Eni, che “ha contribuito significativamente allo sviluppo dei giacimenti di Kashagan e Karachaganak”. “Altre aziende italiane – ha aggiunto – possono cogliere le vaste opportunità nella ricerca di nuovi giacimenti”. Tokayev ha ribadito però anche l’impegno del suo Paese sul fronte della decarbonizzazione, ricordando come il Kazakhstan sia stato il primo Paese a ratificare gli accordi di Parigi e abbia già attirato l’attenzione di molti operatori internazionali nel settore delle rinnovabili. Ora, ha affermato, “l’evoluzione tecnologica ci fa capire che c’è ancora tanto da fare”, e il Kazakhstan “invita le aziende italiane a sviluppare partenariati nel settore dei minerali critici”. (Res)