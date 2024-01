Business news: Tokayev, Corridoio di mezzo è grande opportunità per le imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rotta internazionale di trasporto trans-caspica (Titr), il cosiddetto Corridoio di mezzo, è “una grande opportunità per le imprese italiane”, e offre al Kazakhstan l’occasione per approfondire la cooperazione con l’Italia. Lo ha dichiarato il presidente Kassym-Jomart Tokayev nel suo intervento alla Tavola rotonda sugli investimenti Italia-Kazakhstan, organizzata alla Farnesina, facendo riferimento all’iniziativa infrastrutturale volta a collegare l’Europa all’Estremo Oriente attraverso l’Asia centrale. “C’è ancora spazio per approfondire la cooperazione nel settore logistico, noi siamo un hub infrastrutturale, un ponte tra est e ovest, occupiamo l’80 per cento del traffico merci tra Cina e Occidente”, ha ricordato Tokayev rivolgendosi in particolare ai leader delle oltre 40 aziende italiane presenti all’evento. Secondo il leader kazakho, il Corridoio di mezzo “non è solo il percorso più breve, ma anche il più sostenibile per l’Europa”. Tokayev ha ricordato come il volume delle merci in transito per il Kazakhstan sia raddoppiato e come negli ultimi 15 anni il Paese abbia investito più di 35 miliardi di dollari nel settore dei trasporti. (Res)