Business news: Tunisia, prevista produzione record di 250 mila tonnellate di fertilizzanti

- La produzione dello stabilimento AlMadhaila 1, in Tunisia, specializzato nella produzione di fertilizzanti chimici a base di trifosfato di alta qualità, utilizzato in agricoltura, ha raggiunto nel 2023 le 200 mila tonnellate, superando quanto realizzato negli ultimi tre anni da questa industria del Complesso chimico tunisino. Il direttore della fabbrica, l'unica che produce fertilizzanti trifosfati pregiati per uso agricolo in Tunisia, Tariq Lassoued, ha dichiarato all'agenzia "Tap" che la produzione nazionale di fertilizzanti trifosfati di alta qualità è migliorata nell'ultimo anno, raggiungendo le 200 mila tonnellate, rispetto alle 169 mila tonnellate del 2022, alle 196 mila tonnellate del 2021 e alle 148 mila tonnellate prodotte nel 2020. Lassoued ha indicato che il raggiungimento delle 200 mila tonnellate lo scorso anno conferma gli indicatori di ripresa nel settore della produzione ed esportazione di fertilizzanti trifosfati di alta qualità, soddisfano le esigenze del mercato locale e di quello globale, considerando che la domanda a livello internazionale è in aumento. Nel 2023, la fabbrica ha fornito al mercato locale non meno di 15 mila tonnellate di trifosfato fine, mentre le sue esportazioni nello stesso periodo ammontano a 185 mila tonnellate, quantità che sono state spedite in America Latina, Asia ed Europa, compresi i mercati tradizionali e nuovi come Brasile, Spagna, Italia e Francia. Il direttore della fabbrica si aspetta che il boom della produzione e dell'esportazione di fertilizzanti trifosfati di alta qualità continui nel 2024 e 2025, con aspettative pari a 250mila tonnellate nell'anno in corso e 300mila tonnellate nel 2025. Ha indicato inoltre che il raggiungimento degli obiettivi per il 2024 e gli anni successivi richiede, oltre alla riabilitazione e al rinnovamento delle grandi attrezzature delle unità di produzione nello stabilimento di Madhaila 1, la fornitura di materie prime per la produzione di fertilizzanti trifosfati di alta qualità, in particolare lo zolfo, nonché il miglioramento delle capacità della Compagnia ferroviaria nazionale tunisina per il loro trasporto. (Tut)