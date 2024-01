Business news: Emirates assumerà 5.000 nuovi membri dell'equipaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno la compagnia aerea Emirates assumerà 5.000 nuovi membri dell'equipaggio di cabina in vista dell'arrivo dei nuovi aerei di linea Airbus A350 in estate. "Le nuove assunzioni aumenteranno il numero attuale dei membri dell'equipaggio del 25 per cento", ha dichiarato Emirates, la più grande compagnia aerea a lungo raggio del mondo. "La compagnia sta cercando da assumere neo-laureati con contratti di stage o part-time nel loro curriculum e coloro che hanno circa un anno di esperienza negli ambiti del settore alberghiero o dell'assistenza al cliente", ha aggiunto la compagnia emiratina. Durante questo anno, il team di assunzioni di Emirates farà degli open day e svolgerà i colloqui in più di 460 città sparse per sei continenti. "Il piano di assunzioni è pensata in primo luogo per coloro che da poco si sono affacciati al mondo del lavoro o che lo faranno a breve", ha concluso Emirates. Lo scorso anno, la compagnia aerea ha assunto 8.000 membri dell'equipaggio e ha svolto eventi di 353 città mentre aumentava i servizi per far fronte al boom di viaggi seguito alla pandemia di Covid19. Nell'agosto del 2023 il numero di membri dell'equipaggio della compagnia aerea ha superato le 20.000 persone. Ora il numero si aggira attorno ai 21.500, con i nuovi assunti che aumenteranno questo dato del 25 per cento. La compagnia ha ordinato altri 110 Airbus e Boeing a fusoliera larga per un valore totale di 58 miliardi di dollari a prezzi di listino durante il Dubai Airshow, che si è tenuto nel novembre 2023, come parte dei suoi piani di crescita. (Res)